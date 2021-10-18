Пекин, 18 октября 2021, 12:22 — REGNUM Власти Китая призывают Североатлантический альянс объективно и позитивно оценивать социально-экономическое развитие КНР. Об этом 18 октября заявил официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь.
Он добавил, что власти Китая призывают максимально задействовать существующие механизмы для диалога на основе принципов равноправия и взаимного уважения.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в новой стратегической концепции Североатлантического альянса будут отражены вызовы со стороны наращивающего потенциал Китая и противодействие ему.
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