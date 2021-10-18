Курск, 18 октября, 2021, 12:22 — ИА Регнум. В Курской области 18 октября зарегистрирован 281 новый случай заражения коронавирусной инфекцией — на два больше, чем было подтверждено за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего в регионе было выявлено 62 тыс. 73 заражённых коронавирусом.

Выписаны после выздоровления были 54 тыс. 756 пациентов, в том числе 184 — за последние сутки.

Скончались 1538 человек. Пять новых летальных случаев подтверждено за последние сутки.