Новосибирск, 18 октября, 2021, 12:21 — ИА Регнум. Арбитраж Новосибирской области признал обоснованным банкротный иск к крупному заводу, выпускающему станки, — ПАО «Тяжстанкогидропресс». В отношении предприятия, о планах по спасению которого говорили областные власти, был введен первый этап процедуры несостоятельности — наблюдение. Детали пока не сообщались, вердикт вынесен сегодня, 18 октября 2021 года, передаёт ИА REGNUM.

Nso.ru Цех «Тяжстанкогидропресс»

В карточке дела появилась запись судьи Агеевой — «введение наблюдения».

Также в начале октября 2021 года ООО «Газпром межрегионгаз Новосибирск» присоединилось к банкротному делу в отношении ПАО «Тяжстанкогидропресс», потребовав включить в реестр кредиторов претензии на сумму 23 749 942 рубля 79 копеек. Заявление оставлено без движения до 8 ноября 2021 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, весной 2021 года работники завода обратились с открытым письмом к президенту РФ Владимиру Путину, в котором рассказали о проблемах ПАО. Летом 2021 года предприятие заявило о долгах на более чем 1,1 млрд рублей. К тому моменту кредитором уже было инициировано банкротное дело.

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