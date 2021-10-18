Афины , , 12:26 — REGNUM Правительство Греции уделяет приоритетное внимание борьбе с пандемией и все еще борется за то, чтобы убедить непривитых сограждан сделать прививку. Об этом заявил премьер-министр страны Кирьякос Мицотакис, выступая в парламенте 18 октября.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Мицотакис не согласен с критической оценкой действий правительства со стороны оппозиционной партии СИРИЗА-Прогрессивный альянс.

По его словам, Греция находится в гораздо лучшем положении, чем в среднем другие страны ЕС, по числу смертей на миллион населения.

«У нас нет никакой избыточной смертности из-за COVID-19. Греция полностью соответствует среднему европейскому показателю», — говорит Мицотакис.

По его словам, единственный имеющий ответ на пандемию — это вакцинация, которая, к тому же, обеспечивает облегчение для системы здравоохранения.