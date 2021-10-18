Рязань, 18 октября, 2021, 12:35 — ИА Регнум. Круглосуточное дежурство коммунально техники организовано в Рязани на случай первого снегопада. Первыми на уборку выйдут 26 водителей спецтранспорта, сообщили ИА REGNUM 18 октября в пресс-службе городской администрации.

Https://admrzn.ru/ Спецтехника для расчистки улиц

Исполняющий обязанности заместителя главы администрации Рязани Борис Ясинский проверил готовность спецмашин, находящихся на балансе Дирекции благоустройства города. В уборке улиц в зимний сезон будут задействованы около 100 единиц различной техники, на расчистку тротуаров выйдут 16 тракторов малой механизации. По словам руководителя Дирекции благоустройства Андрея Ковалева, организовано круглосуточное дежурство, в случае непогоды на уборку дорог готовы выйти 26 водителей.

Как сообщало ИА REGNUM, на некачественную уборку улиц жаловались жители города всю прошедшую зиму.