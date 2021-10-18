Москва, 18 октября, 2021, 13:54 — ИА Регнум. Механизмы оказания финансовой помощи ЕС Украине очень запутаны и заставляют думать, что это часть коррупционных схем. Об этом 18 октября корреспонденту ИА REGNUM заявил российский публицист, германист Тимофей Борисов.

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«В любом случае, надо понимать, что обещанные 600 миллионов евро — это не мгновенный транш, который Киев получит завтра. Это деньги не под краткосрочные проекты», — заявил политолог.

«Можно смело сказать, что финансовая помощь Украине — наиболее запутанная вещь. Статьи расходов формально не закрытые» — пояснил Борисов.

«О субсидиях Украине и расходах на нее открыто пишется, и в отчетах Еврокомиссии, и в статьях экономических журналистов. Но читая их, я не могу избавиться от впечатления, что тут что-то не то. Цифр много, программ много, но много и тумана и не все цифры «бьются», — поделился сомнениями эксперт.

«Так обычно делается, когда хотят что-то скрыть. Такое впечатление, что кто-то из европейцев в доле с украинскими коррупционерами, в стремлении «пилить» эти отправляемые на Украину деньги. Но, подчеркну, это мое сугубо субъективное мнение» — заключил Борисов.

Напомним, что по результатам саммита «Украина-ЕС» было заявлено о выделении Украине макрофинансовой помощи со стороны ЕС на сумму в 600 млн. евро.