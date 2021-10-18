Красноярск, 18 октября, 2021, 12:20 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Красноярском крае скончались 25 человек с диагнозом COVID-19. Об этом 18 октября сообщает сайт «Стопкоронавирус.рф».

Medprofy Аппарат ИВЛ

Следите за развитием событий в трансляции: «Смертность от COVID-19 в России ставит новые рекорды — трансляция»

За весь период пандемии коронавирусная инфекция унесла жизни 6233 жителей Красноярского края.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 18 октября в регионе выявлено 123 520 носителей коронавируса (+490 за сутки), выздоровели 109 423 человека (+401 за сутки).