Москва, 18 октября, 2021, 12:19 — ИА Регнум. Число новых случаев заражения коронавирусом в Москве выросло на 6823 новых случая. Об этом 18 октября сообщили в оперативном штабе столицы.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Днём ранее в столице выявили 6740 новых случаев заражения коронавирусом. Всего с начала распространения вируса в столице подтверждено 1 726 237 случаев заражения.

В штабе также рассказали, что в городе за сутки госпитализировали 1267 ковид-пациентов, на ИВЛ находятся 639 человек. Смогли победить заболевание ещё 3,2 тыс. человек.