Почти 15 млрд рублей пойдёт на расходы калужского фонда ОМС в 2022 году
Калуга, 18 октября, 2021, 12:38 — ИА Регнум. Расходы Территориального фонда ОМС на оказание медицинской помощи жителям Калужской области в 2022 году увеличатся почти на 15 млрд рублей, сообщили 18 октября корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.
По информации заседании областного правительства, доходная часть бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Калужской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов предусмотрена проектом регионального закона «О бюджете». Общий объем расходов на 2022 год запланирован в сумме 14 млрд 674 млн рублей. Они будут направлены на реализацию базовой программы, в рамках которой гражданам, имеющим полис ОМС, оказывается первичная медико-санитарная, скорая и специализированная помощь, а также высокотехнологичная медицинская помощь по установленному перечню. На эти цели планируется израсходовать 98% средств (14 млрд 350 млн рублей). Это на 1 млрд 44 млн рублей больше, чем в 2021 году.
В числе значимых мероприятий программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи — расширение программы диспансеризации и профилактических осмотров, рост объемов по медицинской реабилитации застрахованных лиц, перенесших COVID-19, увеличение финансовой обеспеченности фельдшерско-акушерских пунктов, оплата медицинской помощи по профилю «онкология». На 30% планируется увеличить помощь в дневных стационарах. Тариф на оказание скорой неотложной медицинской помощи будет увеличен на 6%. На обучение медицинских работников по программам повышения квалификации, на приобретение и ремонт медицинского оборудования будет выделено 85,4 млн рублей, что на 55,7% больше, чем в 2021 году.