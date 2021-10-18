Калуга, 18 октября, 2021, 12:38 — ИА Регнум. Расходы Территориального фонда ОМС на оказание медицинской помощи жителям Калужской области в 2022 году увеличатся почти на 15 млрд рублей, сообщили 18 октября корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Полис обязательного медицинского страхования гражданина РФ

По информации заседании областного правительства, доходная часть бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Калужской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов предусмотрена проектом регионального закона «О бюджете». Общий объем расходов на 2022 год запланирован в сумме 14 млрд 674 млн рублей. Они будут направлены на реализацию базовой программы, в рамках которой гражданам, имеющим полис ОМС, оказывается первичная медико-санитарная, скорая и специализированная помощь, а также высокотехнологичная медицинская помощь по установленному перечню. На эти цели планируется израсходовать 98% средств (14 млрд 350 млн рублей). Это на 1 млрд 44 млн рублей больше, чем в 2021 году.

В числе значимых мероприятий программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи — расширение программы диспансеризации и профилактических осмотров, рост объемов по медицинской реабилитации застрахованных лиц, перенесших COVID-19, увеличение финансовой обеспеченности фельдшерско-акушерских пунктов, оплата медицинской помощи по профилю «онкология». На 30% планируется увеличить помощь в дневных стационарах. Тариф на оказание скорой неотложной медицинской помощи будет увеличен на 6%. На обучение медицинских работников по программам повышения квалификации, на приобретение и ремонт медицинского оборудования будет выделено 85,4 млн рублей, что на 55,7% больше, чем в 2021 году.