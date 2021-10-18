Псков, 18 октября, 2021, 12:22 — ИА Регнум. За прошедшую неделю рост заболеваемости COVID-19 в Псковской области составил 13%, сообщил 18 октября губернатор Михаил Ведерников.

Pskov.ru Михаил Ведерников

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«Мы все еще растем, но уже не такими высокими темпами, как две недели назад», — заметил Ведерников.

Всего с начала пандемии в регионе лабораторным путем подтверждено 54 413 случаев заражения коронавирусом, в том числе за минувший день было выявлено еще 254 зараженных. Выздоровело 45 918 человек из ранее заболевших, в том числе 191 из них был выписан 17 октября. Умерли 852 человека.

Также глава региона указал на удвоение динамики вакцинации от коронавируса жителей региона. С 11 октября более 5,1 тыс. человек сделали первую прививку. Всего с начала массовой вакцинации на Псковщине привито первым компонентом 192 706 человек, закончили вакцинацию — 182 924 человека. Ревакцинированы 7192 человека. Использовано 77,1% поставленной в область вакцины.