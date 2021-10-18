Якутск, 18 октября, 2021, 19:17 — ИА Регнум. Первая операция на ангиографе проведена в Нерюнгринском районе Якутии. Высокотехнологичная медпомощь стала доступна жителям муниципалитета благодаря реализации нацпроекта «Здравоохранение», сообщили корреспонденту ИА REGNUM 18 октября в пресс-службе правительства региона.

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«Ангиографический комплекс позволяет проводить на месте, в Нерюнгри, коронарную ангиографию и стентирование коронарных артерий при остром инфаркте миокарда, лечить тяжелую стенокардию и хроническую сердечную недостаточность. Отныне, не выезжая за пределы нашего города, нерюнгринские пациенты смогут получать диагностику злокачественных новообразований, ишемической болезни сердца, цереброваскулярных заболеваний головного мозга, сосудистых осложнений сахарного диабета. Раньше такие пациенты — в среднем 10−12 человек в месяц — доставлялись для лечения в медицинские центры города Якутска», — прокомментировал запуск ангиографа главный врач Нерюнгринской центральной районной больницы Алексей Яворский.

Ангиограф установлен в дополнительном первичном сосудистом отделении Нерюнгринского района, которое также открыли недавно в рамках нацпроекта. Этот профильный корпус стал уже шестым подобным в Якутии. В таких отделениях лечат пациентов с острыми сердечно-сосудистыми заболеваниями, в том числе инфарктами миокарда и инсультами.

Программы по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями с помощью высокотехнологичного оборудования были включены в нацпроект «Здравоохранение» по рекомендации экспертов ОНФ.

«Реализация этой программы позволит не только осуществлять эффективную профилактику болезней сердца и сосудов, но и выявлять пациентов с такой патологией на ранней стадии, а также улучшить качество оказания медпомощи», — отметила член Центрального штаба ОНФ Татьяна Кусайко.

Как сообщало ИА REGNUM, в больницы Москвы поступит более 40 новейших ангиографов. Оборудование подключат к единому радиологическому информационному сервису.