В Якутии провели первую высокотехнологичную операцию на сосудах
Якутск, 18 октября, 2021, 19:17 — ИА Регнум. Первая операция на ангиографе проведена в Нерюнгринском районе Якутии. Высокотехнологичная медпомощь стала доступна жителям муниципалитета благодаря реализации нацпроекта «Здравоохранение», сообщили корреспонденту ИА REGNUM 18 октября в пресс-службе правительства региона.
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Ангиограф установлен в дополнительном первичном сосудистом отделении Нерюнгринского района, которое также открыли недавно в рамках нацпроекта. Этот профильный корпус стал уже шестым подобным в Якутии. В таких отделениях лечат пациентов с острыми сердечно-сосудистыми заболеваниями, в том числе инфарктами миокарда и инсультами.
Программы по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями с помощью высокотехнологичного оборудования были включены в нацпроект «Здравоохранение» по рекомендации экспертов ОНФ.
Как сообщало ИА REGNUM, в больницы Москвы поступит более 40 новейших ангиографов. Оборудование подключат к единому радиологическому информационному сервису.