Ярославль, 18 октября, 2021, 12:17 — ИА Регнум. В Ярославской области в 25 медицинских организациях под лечение больных с COVID-19 открыто уже 3 тысячи 575 коек. Об этом сообщает департамент здравоохранения Ярославской области. За последнюю неделю было развёрнуто 392 новых койки.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

В настоящий момент лечение в стационаре проходят 3021 пациент. Это больше, чем за весь предыдущий период пандемии.

Сейчас в крайне тяжёлом и тяжёлом состоянии на ИВЛ и кислородной поддержке находятся 361 человек. В состоянии средней тяжести находятся 2 тысячи 608 пациентов.

За сутки в Ярославской области выявлено 237 новых случаев заболевания. Также 147 человек выздоровели и 7 скончались.

Власти просят ярославцев пройти вакцинацию и соблюдать все связанные с коронавирусом ограничения.