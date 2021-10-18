Йошкар-Ола, 18 октября, 2021, 12:16 — ИА Регнум. В Марий Эл за минувшие сутки от последствий заражения коронавирусом скончались шесть человек. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

Samregion.ru Коронавирус

Накануне в регионе было зарегистрировано девять летальных случаев среди пациентов с коронавирусом.

Общее число жертв COVID-19 в республике достигло 654 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 18 октября в регионе выявили 93 новых случая заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 90 новых положительных исследованиях на SARS-CoV-2. Общее число выявленных в регионе заражений с начала пандемии выросло до 20 969 случаев. В настоящее время активными носителями коронавируса в республике являются 474 человека.

Читайте также: В Марий Эл подтвердили 93 новых случая заражения коронавирусом