Уфа, 18 октября 2021, 12:21 — REGNUM Министром внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности Башкирии назначена Маргарита Болычева. Об этом 18 октября сообщил глава республики Радий Хабиров на оперативном совещании в республиканском правительстве.
Болычева родилась 3 августа 1993 года в Москве. Стала выпускницей Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, национального исследовательского университета «Высшая школа экономики».
В 2020—2021 годах занимала должность председателя госкомитета Башкирии по внешнеэкономическим связям и конгрессной деятельности.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что председателем государственного комитета Башкирии по молодежной политике назначена Яна Гайдук.