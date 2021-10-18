Уфа, 18 октября, 2021, 12:21 — ИА Регнум. Министром внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности Башкирии назначена Маргарита Болычева. Об этом 18 октября сообщил глава республики Радий Хабиров на оперативном совещании в республиканском правительстве.

Дарья Антонова ИА REGNUM Экономика

Болычева родилась 3 августа 1993 года в Москве. Стала выпускницей Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, национального исследовательского университета «Высшая школа экономики».

В 2020—2021 годах занимала должность председателя госкомитета Башкирии по внешнеэкономическим связям и конгрессной деятельности.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что председателем государственного комитета Башкирии по молодежной политике назначена Яна Гайдук.