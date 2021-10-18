Москва, 18 октября, 2021, 12:15 — ИА Регнум. В настоящее время между Россией и Арменией налажен содержательный диалог и продуктивное сотрудничество по разным направлениям. Об этом 18 октября говорится в приветственной телеграмме президента РФ Владимира Путина участникам и гостям VIII Российско-армянского межрегионального форума, текст которой обнародован на сайте Кремля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

«Отношения России и Армении, основывающиеся на многовековых традициях дружбы и взаимного уважения, носят по-настоящему союзнический характер. Между нашими государствами налажен содержательный политический диалог, продуктивное сотрудничество на различных направлениях. Весьма существенную роль в развитии российско-армянских связей играет межрегиональная кооперация, позволяющая реализовывать взаимовыгодные проекты в экономической, социальной, инфраструктурной, гуманитарной и многих других сферах», — говорится в сообщении.

Также российский лидер указал, что то, что во время этого форума представители органов центральных и местных властей, общественных организаций, академических, экспертных и деловых кругов двух стран смогут провести обмен опытом и обсуждение широкого круга вопросов двусторонней повестки дня, наметив пути дальнейшей совместной работы, является важным.

«Рассчитываю, что форум пройдёт в творческом, конструктивном ключе, даст старт новым инициативам, которые будут содействовать укреплению плодотворного российско-армянского партнёрства, а также продвижению интеграционных процессов на евразийском пространстве», — добавил Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что после планового ремонта, продолжавшегося в течение пяти месяцев, Армянская АЭС была подключена к единой энергетической системе республики.