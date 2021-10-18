Вена, , 12:22 — REGNUM Австрия готова и дальше принимать участников переговоров по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Об этом австрийский министр иностранных дел Михаэль Линхарт заявил 18 октября журналистам перед заседанием Совета ЕС на уровне глав МИД.

Вена. Австрия Андрей Алексеев © ИА Красная Весна

Он отметил, что на этой неделе в Брюсселе были запланированы только технические предварительные переговоры по ядерной сделке, в которых всегда участвуют Иран и ЕС. Линхарт выразил надежду, что скоро возобновятся дальнейшие переговоры, и сослался на «главного переговорщика от ЕС».

«Австрия снова готова восстановить эти переговоры в Вене», — сказал Линхарт.

Дата и место переговоров официально не подтверждены, однако процесс идёт, отметил он, происходит «оценка позиций».

Как сообщало ИА REGNUM, шесть раундов переговоров с участием всех стран — участников СВПД, а это Иран, Россия, Великобритания, Германия, Китай, Франция, прошли в Вене в апреле — июне 2021 года. Затем был объявлен перерыв.

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