Красногорск, 18 октября, 2021, 12:21 — ИА Регнум. Уровень суточного прироста числа новых случаев заражения коронавирусом в Подмосковье продолжает расти. Об этом свидетельствует опубликованная 18 октября статистика оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19 в Московской области, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За минувшие сутки на территории региона был подтверждено 2768 случаев заражения коронавирусом. Эта цифра на девять случаев больше аналогичного показателя 17 октября. Тогда на территории региона коронавирус был подтвержден у 2759 человек, а днем ранее — у 2403 жителей Подмосковья.

Как отметили в оперативном штабе региона, выявленное 18 октября число новых случаев заражения коронавирусом стало рекордным с начала пандемии.

«За прошедшие сутки в Московской области выявлено 2768 случаев заболевания коронавирусом — это максимум с начала пандемии», — сказано в сообщении.