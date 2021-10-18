Кострома, 18 октября, 2021, 12:17 — ИА Регнум. В Костромской области за сутки выявлено 162 новых случая заболевания коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб.

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Рост числа заражений продолжается третью неделю. Предыдущий максимум был зафиксирован 17 октября, тогда в регионе было обнаружено 159 случаев инфицирования.

По данным «Стопкоронавирус.рф» с начала пандемии диагноз COVID-19 поставили 36 тысячам 269 костромичам. Из них 29 тысяч 880 человек выздоровели и 845 граждан скончались. Вакцинацию первым компонентом «Спутник V» прошли 199 тысяч человек, завершили процесс 188 тысяч костромичей. Уровень коллективного иммунитета в регионе составляет 42% от необходимых 80%.