Йошкар-Ола, 18 октября, 2021, 12:15 — ИА Регнум. В Марий Эл по состоянию на 18 октября выявили 93 новых случая заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 90 новых положительных исследованиях на SARS-CoV-2. Общее число выявленных в регионе заражений с начала пандемии выросло до 20 969 случаев, свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

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Всего выздоровел с начала пандемии 19 841 житель Марий Эл, за последние сутки выписан 31 человек. 654 жителя республики скончались от последствий заражения коронавирусом. Накануне было зарегистрировано девять летальных случаев, за минувшие сутки скончались шесть человек среди пациентов с коронавирусом.

За вычетом выздоровевших и умерших в настоящее время активными носителями коронавируса в республике являются 474 человека.

Как сообщили ИА REGNUM в региональном минздраве, в инфекционных стационарах республики лечение получают 843 человека с подтвержденным заражением коронавирусом. Всего на лечении находятся 1645 человек, из них у 1616 — пневмония, 62 человека подключены к аппаратам ИВЛ (искусственной вентиляции легких). В минздраве отметили, что за сутки были выписаны 36 пациентов, при этом госпитализированы 112 жителей Марий Эл.