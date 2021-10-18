Кемерово, 18 октября, 2021, 12:16 — ИА Регнум. В Кемеровской области с 11 по 17 октября прививку от коронавируса сделали 8664 человека. Всего в регионе привились 844 709 человек — 51,2% от подлежащих вакцинации. В том числе 44,6% — люди старше 60 лет. Об этом сообщил минздрава Кузбасса.

Mos.ru Вакцинация от коронавируса

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Отмечается, что темпы вакцинации среди людей старше 60 лет самые низкие.

«При этом именно люди старшего поколения сложнее всего переносят болезнь: из 157 пациентов, находящихся на ИВЛ, 90% — пожилые», — уточнили в министерстве.

Также за минувшую неделю от гриппа было вакцинировано 82 тыс. кузбассовцев, использовано 61,7% от полученной вакцины.