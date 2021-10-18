Ташкент, 18 октября, 2021, 12:10 — ИА Регнум. Ташкентский метрополитен будет выведен из состава железнодорожной компании «Узбекские железные дороги». Об этом 18 октября сообщает министерство юстиции Узбекистана.

Elya Ташкентское метро

«Метрополитен передается в подчинение министерства транспорта Узбекистана в качестве государственного унитарного предприятия», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что глава Ташкентского метрополитена будет отныне назначаться министром транспорта по согласованию с правительством республики.