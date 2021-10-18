Саранск, 18 октября, 2021, 12:10 — ИА Регнум. В Мордовии от последствий заражения коронавирусом за минувшие сутки скончались пять человек. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Накануне среди пациентов с коронавирусом в регионе было зарегистрировано шесть летальных случаев.

Общее число жертв COVID-19 в республике достигло 637 человек.

Как сообщало ИА REGNUMпо состоянию на 18 октября в регионе выявили 116 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне подтвердили 109 новых положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 29 908 случаев. Активными носителями коронавируса в республике на данный момент являются 3947 человек.

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