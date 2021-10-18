Саранск, 18 октября, 2021, 12:08 — ИА Регнум. В Мордовии по состоянию на 18 октября выявили 116 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне подтвердили 109 новых положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 29 908 случаев, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За последние сутки в республике выписан 71 человек, всего с начала пандемии выздоровели 25 324 жителя Мордовии. 637 человек скончались от коронавируса как от основной причины. Накануне скончались шестеро жителей республики, за минувшие сутки в регионе было зарегистрировано пять летальных случаев среди пациентов с коронавирусом.

За вычетом выздоровевших и умерших активными носителями коронавируса в республике на данный момент являются 3947 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на утро 17 октября в инфекционных стационарах республики лечение получают 2479 человек. В амбулаторном режиме медики наблюдают за состоянием 2865 человек.