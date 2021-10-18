Сочи, Краснодарский край, 18 октября, 2021, 12:08 — ИА Регнум. Газовоз попал в автоаварию на территории Сочи утром 18 октября. В результате аварии произошла разгерметизация цистерны.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Как уточняется, автоавария с участием газовоза, перевозившего в цистерне пропан, произошла в районе санатория «Белые ночи», об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу упрдор «Черноморье». При заходе на поворот газовоз занесло, в результате ДТП произошла разгерметизация цистерны с газом. По данным пресс-службы ведомства, есть угроза взрыва.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Сочи в ДТП попал автомобиль, на котором ехала телеведущая Ксения Собчак. В результате аварии погиб один человек, двое пострадали.