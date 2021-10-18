Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, Испания, 18 октября, 2021, 12:08 — ИА Регнум. Первый вице-премьер Испании и министр по экономическим вопросам и цифровой трансформации Надя Кальвиньо проведет рабочий день на Пальме 19 октября — спустя почти месяц после начала извержения вулкана Кумбре-Вьеха. Об этом пишет La Razón.

Испания

Кальвиньо встретится с председателем правительства Канарских островов Мариано Сапатой, советником по экономике, знаниям и занятости Еленой Маньес и мэрами муниципалитетов, наиболее пострадавших от извержения вулкана, в штаб-квартире регионального правительства.

Затем вице-премьер отправится в муниципалитет Лос-Льянос-де-Аридане, где провёдет встречу с бизнесменами в археологическом музее Бенаоарита.

Во второй половине дня она посетит передовой командный пункт в Эль-Пасо, а затем — Центр астрофизики в муниципалитете Гарафия, где ей расскажут, как извержение вулкана влияет на обсерваторию Роке-де-лос-Мучачос.