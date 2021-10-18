Москва, 18 октября, 2021, 12:08 — ИА Регнум. Существующие расходы на систему здравоохранения в России глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал реальным прорывом, передает корреспондент ИА REGNUM 18 октября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Алексей Кудрин

«Это реальный прорыв на систему здравоохранения у нас в стране», — сказал Кудрин в ходе заседания комитета Госдумы по бюджету и налогам.

Он призвал ориентироваться не на пиковый уровень финансирования здравоохранения в 2020 году, а на траты в 2019 году.

Кудрин указал, что по сравнению с 2020 годом расходы на здравоохранение снижаются, однако «по факту расходы на здравоохранение по сравнению с 2019 годом вырастут на 2,1 трлн».

«Не снизятся, как кто-то говорит, а она возрастает на 2 трлн. И это на 46% в реальном выражении», — добавил Кудрин.