Баку, 18 октября, 2021, 12:07 — ИА Регнум. Азербайджан ввёл ограничение на ввоз в страну мясной и куриной продукции из двух регионов России. Об этом 18 октября сообщает пресс-служба Агентства продовольственной безопасности Азербайджана.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Курица

В ведомстве сообщили, что, по данным Всемирной организации здоровья животных, в Башкирии выявлены случаи заболевания птичьим гриппом, а в Ленинградской области — оспы крупного рогатого скота. В республике временно вели запрет на ввоз мяса, яиц и генетического материала животных и птиц.

Соответствующее распоряжение было направлено в таможенные пункты. Период, на который вводится ограничение, не указан.

Стоит отметить, что в сентябре в Азербайджане ввели ограничение на ввоз птицеводческой и мясной продукции из Приморского края России. Это было вызвано сообщением о вспышке болезни Ньюкасла в регионе.