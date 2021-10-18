Москва, , 12:05 — REGNUM Многолетнее потакание японским претензиям уверило Токио в возможности получить Курильские острова «на блюдечке», теперь агрессивность Японии усилится, возможны и военные провокации, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в понедельник, 18 октября, комментируя высказывания генерального секретаря правительства Японии Хирокадзу Мацуно.

Курилы Иван Шилов © ИА REGNUM

Как сообщалось ранее, Мацуно заявил, что решение вопроса принадлежности Курил и подписание мирного договора между Россией и Японией «не надо откладывать на будущее».

« Усиление давления Токио по теме так называемого «мирного договора» между Японией и Россией свидетельствует о том, что этот договор рассматривается японским правительством в качестве ключевого рычага установления своего суверенитета над островами Итуруп, Курашир и Малой Курильской грядой. Только это, а не добрососедство и взаимовыгодное сотрудничество с нашей страной является целью японского правящего класса.

Второй важный момент в этой истории заключается в должном осознании нами последствий слабости, проявленной руководителями нашей страны, сначала Хрущёвым, и потом Горбачевым, которые пошли на поводу у этого политического посыла японцев, создали у них иллюзию, что Советскому Союзу нужен этот «мирный договор», что об этих островах вообще возможен какой-либо разговор. Хрущёв, правда, от своего предложения Японии, содержавшегося в декларации 1956 года, отказался — так он отреагировал на подписание Японией агрессивных по отношению к СССР военных договорённостей с США. А вот Горбачёв эту линию продолжил и развил.

Реваншистский курс Токио активно поддержало прояпонское лобби в России. Оно ещё при Горбачёве и особенно после 1991 года навязало разговор об островах в выгодной Японии трактовке сначала Борису Ельцину, а потом и Владимиру Путину.

Сегодня задача состоит в том, чтобы отказаться от идеи необходимости заключения «мирного договора» с Японией в принципе. Если что-то и подписывать с японцами, то только Договор об основах отношений. Мир между нашими странами и так существует в силу капитуляции Японии и принятия ею Устава ООН, который исключает возможность каких-либо, кроме мирных, отношений между странами, вступающими в ООН, и державами — победительницами во Второй мировой войне.