Москва, , 12:05 — REGNUM Без поддержки спорта в России будут продолжать высоким темпом расти расходы на здравоохранение. Об этом 18 октября заявил помощник президента России Игорь Левитин на заседании комитета Госдумы по физической культуре и спорту.

Спорт и дети Tysto

«Если мы с маленького возраста детьми не будем заниматься, (чтобы) занимались спортом, и дальше давать возможность людям даже пожилого возраста… (если) не выделим деньги на физическую подготовку — они все будут в больницах», — заявил Левитин.

«Мы просто не выдержим нагрузки, особенно в период новых инфекционных заболеваний. На мой взгляд, физическая культура и спорт заслуживают большего бюджета, чем тот, который мы рассматриваем», — указал он.

По его словам, так этот вопрос рассматривают в Госсовете, и субъекты РФ такой подход поддерживают.

«Это связанные вопросы: спорт и состояние здоровья человека», — указал он.