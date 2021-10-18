Томск, 18 октября, 2021, 12:04 — ИА Регнум. В Томской области 18 октября приступили к работе 1932 переписчика, начался активный этап Всероссийской переписи населения. Об этом ИА REGNUM сообщили в Томскстате.

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По словам замруководителя Томскстата Натальи Франциян, переписчики с сегодняшнего дня начали поквартирный обход. Каждому из них за месяц предстоит обойти в среднем 200 домохозяйств.

«Все переписчики у нас обучены, оснащены электронными планшетами и средствами индивидуальной защиты», — подчеркнула Натальи Франциян.

Вопросам безопасности персонала и участников переписи уделено приоритетное внимание.

«Совместно с УМВД и Росгвардией также приняты все необходимые меры по физической защите и безопасности наших переписчиков», — добавила замруководителя Томскстата.

В отдельных случаях переписчики будут выходить на адрес только в сопровождении сотрудников полиции.

Как сообщало ИА REGNUM, Всероссийская перепись населения пройдёт с 15 октября по 14 ноября 2021 года. Добавим, у жителей России есть возможность самостоятельного заполнения электронного переписного листа на портале Госуслуг с 15 октября по 8 ноября.

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