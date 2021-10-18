Нижний Новгород, 18 октября, 2021, 12:02 — ИА Регнум. В Нижегородской области по состоянию на 18 октября выявили 715 новых случаев заражения коронавирусом, что стало новым рекордным приростом зараженных за время эпидемии. Накануне сообщалось о 711 новых носителях SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений коронавирусом достигло 181 237 случаев, свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

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За последние сутки выписан 561 человек, всего выздоровели с начала пандемии 163 860 нижегородцев.

За последние 24 часа скончались от последствий заражения коронавирусом 38 жителей региона. Общее число жертв COVID-19 достигло 7206 человек. Накануне сообщалось о 27 летальных случаях среди пациентов с коронавирусом в области.

За вычетом выздоровевших и умерших активным носителем вируса в регионе в настоящее время является 10 171 человек.

По состоянию на 18 октября в регионе проведено 3 903 280 тестов для выявления заражения коронавирусом. За сутки исследования прошли 14 536 нижегородцев. Охват населения тестированием вырос по сравнению с предыдущей неделей до показателя 445,4.

Как сообщали ИА REGNUM в региональном минздраве, за последние несколько дней коэффициент распространения инфекции увеличился и составляет 1,06. Объем свободного для лечения пациентов инфекционного профиля коечного фонда сократился, на 18 октября остаются свободными 15% коек в ковид-центрах.