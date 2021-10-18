Москва, 18 октября, 2021, 12:02 — ИА Регнум. В понедельник утром, 18 октября, котировки нефти сорта Brent достигли отметки 86$. Пока цена не смогла уверенно закрепиться выше. Об этом сообщил ИА REGNUM директор компании Единый Брокер Артём Арзамасцев.

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Стоит отметить, добавил он, что подобных значений эксперты не наблюдали с сентября 2018 года. Это достаточно важный психологический уровень, преодоление которого теоретически открывает путь на уровни $100 и выше. Пока специалисты видят небольшой откат цены до уровня 85,5$, добавил Арзамасцев.

Тем не менее, отметил он, сейчас наступил важный момент для всех «нефтяных быков».

«Смогут ли они удержать цену выше 86$ и отправить котировки черного золота на новые максимумы или нас ждёт коррекция?» — сказал эксперт.

По его мнению, текущая неделя во многом станет решающей и скоро станет понятно, готов ли рынок идти на новые максимумы или нужна передышка. Он отметил, что пока рынок игнорировал весь негатив и продолжал уверенный рост.