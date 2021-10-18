Новосибирск, 18 октября, 2021, 12:02 — ИА Регнум. В Новосибирскую область поставлены 62 школьных автобуса для общеобразовательных организаций, передача первой партии из 20 школьных автобусов марки ГАЗ представителям 14 районов началась уже сегодня, 18 октября. До конца 2021 года в образовательные организации Новосибирской области будут переданы еще 42 школьных автобуса марки ПАЗ. Об этом сообщило региональное правительство.

Правительство Новосибирской области Более 60 школьных автобусов получат общеобразовательные организации

В числе районов, которые получат первые 20 автобусов, Венгеровский, Доволенский, Карасукский, Каргатский, Колыванский, Краснозёрский, Куйбышевский, Ордынский, Сузунский, Татарский, Усть-Таркский, Чановский, Черепановский, Чулымский.

Отмечается, что все автобусы, задействованные на подвозе детей, соответствуют требованиям ГОСТ, оборудованы системой ГЛОНАСС, приборами «ТАХОГРАФ» и во всех новых автобусах установлена тревожная кнопка «Эро-Глонасс».

В целях обеспечения доступности качественного образования ежедневно из 831 населенного пункта Новосибирской области, не имеющего образовательных организаций на своей территории, организован подвоз более 13тысяч детей к 423 базовым школам. На 687 школьных маршрутах задействовано 540 школьных автобусов. Министерством образования Новосибирской области проводится ежедневный мониторинг подвоза обучающихся.