Лондон, 18 октября, 2021, 12:01 — ИА Регнум. Во время биржевых торгов цена на газ в Европе снова превысила отметку в $1100 за тысячу кубометров. Это 18 октября следует из данных лондонской биржи ICE.

Газ

Уточняется, что цена ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах в настоящее время составляет $1121,5 за тысячу кубометров, в то время как при открытии торгов она снизилась до $980 за тысячу кубометров

Как сообщало ИА REGNUM, 17 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что политики западных стран просчитались касательно вопроса перехода на альтернативные источники энергии, однако не могут этого признать.