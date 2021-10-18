Париж, 18 октября, 2021, 12:01 — ИА Регнум. На фоне того, как стоимость электроэнергии в Европе ставит новые рекорды, всё громче слышны заявления о том, что в зеленую сделку вместе с возобновляемыми источниками энергии необходимо включить атомную энергетику. Такой подход резко контрастирует с позицией МЭФ, ООН и международных банкиров, пишут аналитики Института РУССТРАТ.

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Ещё с 2019 года в комиссии Евросоюза идёт борьба за зелёные инвестиции — предложенная классификация упрощает вложение денег в «экологичную» энергетику, а если направление не отвечает требованиям климатической повестки, то инвестиции обходятся значительно дороже. Не успел Объединённый исследовательский центр (JRC) Евросоюза включить атомную энергетику в систему зеленых инвестиций, как тут же пять стран-членов ЕС (Германия, Австрия, Дания, Люксембург, Испания) обратились с письмом к Еврокомиссии с просьбой запретить зеленое финансирование для ядерной энергетики.

Ранее десять европейских государств во главе с Францией напомнили Комиссии ЕС, что мирный атом — «ключевой, доступный, стабильный и независимый источник энергии», а ядерная энергетика уменьшает вред для окружающей среды. Причём эти же страны ещё в 2004 году заставили Вильнюс остановить Игналинскую АЭС, так как это было одним из условий для вступления Литвы в ЕС. Именно с тех пор эта прибалтийская страна вынуждена импортировать электроэнергию.

Американские аналитики из Bank of America откровенно признались, что «углеродная нейтральность» без атомной энергетики обойдётся миру в 150 трлн долларов, такие крупные вложения приведут к множеству неудобств, включая падение уровня жизни на следующие 30 лет.

Создаётся впечатление, что в Европе разум одерживает победу над жадностью, отметили в Институте РУССТРАТ. России необходимо воспользоваться новыми перспективами, так как у нас есть эксклюзивная компетенция в области атомной энергетики и уже реализованные наработки замкнутого ядерного топливного цикла.