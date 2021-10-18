Горно-Алтайск, , 12:00 — REGNUM Исполняющим обязанности министра здравоохранения Республики Алтай назначен Валерий Елыкомов. Соответствующий указ подписал 18 октября глава региона Олег Хорохордин, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе республиканского правительства.

Министр здравоохранения Республики Алтай Валерий Елыкомов Правительство Республики Алтай

Новый руководитель ведомства был представлен на заседании регионального оперштаба. В статусе и.о. он будет работать до согласования его кандидатуры в федеральном Минздраве.

Валерий Елыкомов родился в 1959 году в Краснодарском крае в семье медиков, закончил Алтайский государственный медицинский институт. С 1984 года работал в медицинский учреждениях Алтайского края. В 2016—2021 годы являлся депутатом Государственной Думы РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, предыдущий руководитель ведомства Сергей Коваленко был отправлен в отставку в марте 2021 года в связи с утратой доверия. Бывшего чиновника обвиняют в получении взяток.

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