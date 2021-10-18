Мадрид, 18 октября, 2021, 12:00 — ИА Регнум. Национальный географический институт сообщает о новом землетрясении магнитудой 4,5 в районе Фуэнкальенте минувшей ночью в 23:57 (канарское время). Об этом сообщает La Razón.

Иван Шилов ИА REGNUM Вулкан

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Отмечается, что подземные толчки были зафиксированы на глубине 37 километров.

Извержение вулкана Кумбре-Вьеха в Испании продолжается с середины сентября 2021 года.