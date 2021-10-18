Бали, Индонезия, 18 октября, 2021, 12:00 — ИА Регнум. Пятеро пострадавших в результате землетрясения на Бали (Индонезия) до сих пор проходят лечение в больнице, причем расходы несет местное правительство, сообщает CNN Indonesia.

Иван Шилов ИА REGNUM Бали

Власти Индонезии предоставили погибшим компенсацию в размере 15 млн индонезийских рупий ($1063). Жертвам, пострадавшим в результате землетрясения, была выплачена компенсация в размере 10 млн рупий ($708).

В результате землетрясения три человека погибли.

Напомним, ранее на Бали произошло землетрясение магнитудой 4,8. В результате ряд жителей получили серьезные травмы ног и головы.

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