Москва, 18 октября, 2021, 12:00 — ИА Регнум. Траты, предусмотренные в бюджете России на поддержку спорта, недостаточны. Об этом 18 октября заявил помощник президента России Игорь Левитин на заседании комитета Госдумы по физической культуре и спорту.

Иван Шилов ИА REGNUM Спорт

«Для такой страны, как Россия, бюджет очень маленький, и он не соответствует тем задачам, которые мы вообще должны решать в стране», — заявил Левитин.

«Медицина, которая имеет триллионы рублей… если бы оттуда хотя бы часть денег шла на занятия спортом, мы бы меньше тратили на медицину. Когда будем рассматривать бюджет, вы посмотрите, сколько выделяется денег на медицину — на мой взгляд это последствие того, что мы не занимаемся физической культурой населения», — указал он.