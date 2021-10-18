Москва, , 13:46 — REGNUM Украина стремится к участию в военных операциях ЕС, для Евросоюза важным является нарастить военное присутствие на Украине. Об этом 18 октября корреспонденту ИА REGNUM заявил российский публицист, германист Тимофей Борисов.

Владимир Зеленский на Саммите Украина – ЕС President.gov.ua

«На переговорах в Киеве также обсуждались вопросы более тесного сотрудничества в сфере безопасности. Украина хочет участвовать со своими войсками в операции ЕС «Алтея», миссии по военной стабилизации в Боснии и Герцеговине», — заявил эксперт.

«Кроме того, страна хочет участвовать в нескольких проектах структурированного военного сотрудничества, сокращенно Pesco», — сказал Борисов.

«Ещё ЕС, скорее всего, примет участие в военной подготовке украинских военных» — заключил политолог.

«Это важная составляющая, которая проговаривалась на этом саммите. За подготовку и обучение украинских военных выступили младоевропейцы. На встрече министров обороны ЕС в Лиссабоне в конце мая с такой инициативой выступила Литва. Ее поддержали Латвия, Эстония, Польша и Швеция. В конце сентября на Украину прибыла военная инспекция ЕС для детальной проработки будущих учебных программ» — рассказал Борисов.

«Предполагается, что программы будут включать новую военную учебную миссию, а также расширение существующей гражданской консультативной миссии, которая могла бы принимать активное участие в обучении офицеров в военных академиях. Об этом напрямую без всяких секретов уже сообщают немецкие СМИ. Не исключено, что часть выделяемых ЕС денег может пойти и на эти программы» — заключил эксперт.

Напомним, что в Киеве состоялся саммит «Украина-ЕС», в рамках которого обсуждались вопросы военного сотрудничества между ЕС и Украиной. Вместе с тем, ряд политиков высказались против создания военной миссии ЕС на территории Украины.