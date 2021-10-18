Москва, 18 октября, 2021, 13:46 — ИА Регнум. Украина стремится к участию в военных операциях ЕС, для Евросоюза важным является нарастить военное присутствие на Украине. Об этом 18 октября корреспонденту ИА REGNUM заявил российский публицист, германист Тимофей Борисов.

President.gov.ua Владимир Зеленский на Саммите Украина – ЕС

«На переговорах в Киеве также обсуждались вопросы более тесного сотрудничества в сфере безопасности. Украина хочет участвовать со своими войсками в операции ЕС «Алтея», миссии по военной стабилизации в Боснии и Герцеговине», — заявил эксперт.

«Кроме того, страна хочет участвовать в нескольких проектах структурированного военного сотрудничества, сокращенно Pesco», — сказал Борисов.

«Ещё ЕС, скорее всего, примет участие в военной подготовке украинских военных» — заключил политолог.

«Это важная составляющая, которая проговаривалась на этом саммите. За подготовку и обучение украинских военных выступили младоевропейцы. На встрече министров обороны ЕС в Лиссабоне в конце мая с такой инициативой выступила Литва. Ее поддержали Латвия, Эстония, Польша и Швеция. В конце сентября на Украину прибыла военная инспекция ЕС для детальной проработки будущих учебных программ» — рассказал Борисов.

«Предполагается, что программы будут включать новую военную учебную миссию, а также расширение существующей гражданской консультативной миссии, которая могла бы принимать активное участие в обучении офицеров в военных академиях. Об этом напрямую без всяких секретов уже сообщают немецкие СМИ. Не исключено, что часть выделяемых ЕС денег может пойти и на эти программы» — заключил эксперт.

Напомним, что в Киеве состоялся саммит «Украина-ЕС», в рамках которого обсуждались вопросы военного сотрудничества между ЕС и Украиной. Вместе с тем, ряд политиков высказались против создания военной миссии ЕС на территории Украины.