Кострома, 18 октября, 2021, 12:04 — ИА Регнум. На еженедельном совещании в администрации региона 18 октября губернатор Костромской области Сергей Ситников раскритиковал власти Костромы, Пыщугского и Чухломского районов за недостаточный контроль соблюдения антиковидных мер населением.

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«Рост заболеваемости происходит в том числе по причине отсутствия вашей надлежащей работы. На здравоохранении сегодня огромная нагрузка. Если в ходе выездов департамент региональной безопасности будет выявлять случаи массового нарушения противоэпидемических мер — готовьтесь к ответственности».

О каком именно наказании для глав говорил глава региона, не уточняется. Кроме этого, губернатор отметил, что в мегаполисах России идёт значительный подъём заболеваемости COVID-19. Отразиться на Костромской области он может через две-три недели.

В связи с этим Роспотребнадзору и профильным департаментам губернатор поручил продумать новые профилактические меры, которые позволят сократить распространение инфекции.