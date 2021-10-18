Уфа, 18 октября, 2021, 11:59 — ИА Регнум. Уголовное дело по факту нападения на малолетнюю девочку возбуждено у Башкирии. Об этом 18 октября сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

(сс) Vlynn Плачущий ребенок

По версии следствия, 14 октября 2021 года в Чишминском районе фигурант уголовного дела в своем автомобиле совершил преступление против половой неприкосновенности в отношении малолетней девочки.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ.

Сейчас стражи порядка разыскивают подозреваемого в этом преступлении. Они устанавливают все обстоятельства произошедшего.