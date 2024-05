Москва, 18 октября, 2021, 11:54 — ИА Регнум. В правительстве РФ видят попытки использования климатической повестки для создания новых барьеров во внешней торговле России, передает корреспондент ИА REGNUM 18 октября.

Изменение климата

«Мы видим попытку использования климатической повестки для создания новых барьеров во внешней торговле, здесь у нас есть четкий ответ», — заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников в ходе заседания комитета Госдумы по бюджету и налогам.

Ответом, по словам министра, является «наша собственная климатическая повестка, это реализация закона по парниковым газам, это новые законодательные инициативы по экспериментам в регионах».

