Баку, , 11:53 — REGNUM Группа азербайджанских правозащитников обратилась в Комитет ООН по правам человека и в международную правозащитную организацию Amnesty International в связи задержанием в Иране этнических азербайджанцев. Об этом правозащитница Саида Годжаманлы 18 октября сообщила новостному сайту Oxu.

Азербайджан Иван Шилов © ИА REGNUM

«По зову совести мы и встали на защиту наших соотечественников. Международные организации, вероятно, также не оставят наше обращение без внимания», — сказала Годжаманлы.

По её словам, азербайджанцев в Иране жестко задержали, когда те вышли на акцию, в ходе которой выступили в поддержку политики Ирана и против помощи иранских властей Армении. Суд приговорил 12 активистов к 15 годам тюремного заключения и 888 ударам плетью.

Стоит отметить, что в последнее время отношения между Ираном и Азербайджаном напряжены. 15 сентября сотрудники полиции Азербайджана задержали двух иранских водителей грузовиков, заехавших с территории Армении на подконтрольную Баку дорогу.

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