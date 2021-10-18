Мурманск, 18 октября, 2021, 11:53 — ИА Регнум. За последние сутки в Мурманской области число больных ковидом выросло на 202, всего на лечении находятся 16 560 человек. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе.

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Среди новых заболевших 69 жителей областного центра, 42 жителя Кандалакшского района, 41 житель Мончегорска. Случаи заболевания выявлены также в Североморске, Кировске, Апатитах и других муниципалитетах региона.

По данным штаба, за сутки скончались восемь ковид — пациентов, всего с начала пандемии жертвами инфекции стали 2013 северян.

Как сообщало ИА REGNUM, мурманский губернатор заявил об ухудшении ситуации с ковид-заболеваемостью.