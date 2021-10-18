В Кузбассе среди жертв COVID-19 растёт доля людей трудоспособного возраста
Кемерово, 18 октября, 2021, 11:53 — ИА Регнум. В Кемеровской области в статистике смертности произошли изменения — среди умерших пациентов с коронавирусом растёт доля людей трудоспособного возраста, которые не были вакцинированы. Об этом на аппаратном совещании сегодня, 18 октября, сообщил заместитель председателя правительства Кузбасса Алексей Цигельник.
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Напомним, что в регионе по данным на сегодня, 18 октября, за прошедшие сутки выявлено 216 случаев заражения коронавирусной инфекцией. За это же время 183 пациента выздоровели, пятеро скончались.
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Ранее ИА REGNUM сообщило, что в Кемеровской области в случае ухудшения ситуации с заболеваемостью COVID-19 в поликлиниках будут частично открывать законсервированные койки.