Душанбе, , 11:51 — REGNUM Военные учения стран-членов ОДКБ стартовали на юге Таджикистана, сообщил глава пресс-центра минобороны республики Фаридун Махмализода.

Военные учения ВС РФ Mil.ru

По его словам, с 18 по 23 октября на полигонах «Момирак» и «Харбмайдон» в рамках учения «Боевое братство-2021» состоятся специальные учения «Эшелон-2021», «Поиск-2021» и совместное учение «Взаимодействие-2021».

Учения вблизи границы Таджикистана с Афганистаном пройдут с участием военных России, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Японском море завершились совместные учения Военно-морского флота (ВМФ) России и Военно-морских сил Китайской Народной Республики «Морское взаимодействие-2021».

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