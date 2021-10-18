Появились изображения внедорожника Hyundai Ioniq 7
Сеул, 18 октября, 2021, 11:53 — ИА Регнум. В сети были обнародованы рендерные изображения электрического внедорожника Hyundai Ioniq 7. Рендер размещен на сайте CarScoops.
На данный момент корейская компания уже представила электрический кроссовер Ioniq 5. Через некоторое время дебютирует еще одна новинка — электрический седан Ioniq 6. Кроме того, компания Hyundai уже объявила о планах по выпуску модели Ioniq 7.
На автомобильной выставке в Мюнхене был представлен концепт будущей новинки. Серийная модель может получить такой же оригинальный дизайн, как и концепт.
Отличительной особенностью модели станет светодиодная полоса, которая располагается на капоте. Также внимание к себе привлекает светодиодная передняя оптика с необычном рисунком.
У электрической модели нет привычной решетки радиатора. Её место занимает панель. Модель получила гладкие дверные ручки.
Напомним, электрокары серии Hyundai Ioniq построены на «тележке» E-GMP Hyundai Motor Group, которая также лежит в основе электрических моделей Kia и Genesis.
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