Сеул, 18 октября, 2021, 11:53 — ИА Регнум. В сети были обнародованы рендерные изображения электрического внедорожника Hyundai Ioniq 7. Рендер размещен на сайте CarScoops.

Carscoops Hyundai Ioniq 7

На данный момент корейская компания уже представила электрический кроссовер Ioniq 5. Через некоторое время дебютирует еще одна новинка — электрический седан Ioniq 6. Кроме того, компания Hyundai уже объявила о планах по выпуску модели Ioniq 7.

На автомобильной выставке в Мюнхене был представлен концепт будущей новинки. Серийная модель может получить такой же оригинальный дизайн, как и концепт.

Отличительной особенностью модели станет светодиодная полоса, которая располагается на капоте. Также внимание к себе привлекает светодиодная передняя оптика с необычном рисунком.

У электрической модели нет привычной решетки радиатора. Её место занимает панель. Модель получила гладкие дверные ручки.

Напомним, электрокары серии Hyundai Ioniq построены на «тележке» E-GMP Hyundai Motor Group, которая также лежит в основе электрических моделей Kia и Genesis.

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